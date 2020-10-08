Сегодня, 8 октября, аккредитовали 78 иностранных наблюдателей на местных выборах в Украине. В общем уже зарегистрировали 205 официальных иностранных наблюдателей.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На сегодняшнем заседании Центризбирком предоставил аккредитацию 25 наблюдателям от общественного союза «Международное сообщество по правам человека» и 53 — от Европейской сети организаций по мониторингу выборов.

В целом Комиссия зарегистрировала 14 наблюдателей от трех иностранных государств и 191 наблюдателя от шести международных организаций.

Отметим, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. В этот же день пройдут довыборы в Верховную раду по 208 округу в Черниговской области.

Напомним, Центральная избирательная комиссия запустила чат-бот информации о местных выборах в Украине 25 октября этого года.