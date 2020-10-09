Президент США Дональд Трамп может вернуться к публичным мероприятиям в субботу 10 октября. У него нет никаких признаков прогрессирующего заболевания.

Заявление лечащего врача Шона Конли обнародовала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.

Врач, в частности, заявил о хорошем самочуствии президента.

— Он исключительно хорошо реагирует на лечение, без каких-либо данных о негативных терапевтических последствиях по результатам осмотра, — заключил Шон Конли.

Напомним, ранее больной COVID-19 президент США Дональд Трамп вернулся на работу в Овальный кабинет в Белом доме.