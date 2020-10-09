Руководство Армении ужесточил условия действующего в стране военного положения, запретив критику своих решений и действий.

Соответствующее решение приняло правительство страны 8 октября, сообщает Armenia today.

Согласно этому решению, запрещаются публикации, критикующие, опровергающие действия государственных органов и органов местного самоуправления по обеспечению режима военного положения и государственной безопасности, а также ставящие под сомнение эффективность указанных действий или обесценивающие их.

Также запрещается пропаганда против обороноспособности и безопасности Армении и Арцаха (Нагорного Крабаха), в том числе публикация сообщений, ставящих под сомнение обороноспособность республик.

Контроль за соблюдением указанных правил поручен полиции Армении.

Напомним, ранее премьер-министр Армении заявил, что международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха. Это поможет остановить эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном.