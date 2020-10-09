Тернополь могут исключить из списка регионов «красной» карантинной зоны, однако Канев точно останется в «красной» зоне.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет РБК-Украина.

По его словам, точно говорить о списках карантинных зон можно будет лишь после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Заседание должно состояться сегодня.

— Канев точно останется в «красной» зоне, так карантинные зоны вводятся в две недели. Думаю, что Тернополь не будет в «красной» зоне, но об этом можем говорить только после заседания ТЭБ и ЧС, - сказал Олег Немчинов.

Напомним, что по состоянию на 8 октября ситуация с распространением COVID-19 не позволяет ослаблять карантин в 23 областях Украины и в Киеве.