Министерство здравоохранения начинает открытие временных госпиталей для больных коронавирусом.
Об этом сказал глава ведомства Максим Степанов в эфире телеканала 1+1.
По его словам, начиная с июля, количество госпитализаций в Украине выросло в семь раз. Сейчас занята 21 тысяча коек для пациентов с коронавирусом, всего же в Украине их 37 тысяч.
— Уже сейчас мы начинаем готовиться к открытию временных госпиталей для больных коронавирусом. Ситуация серьезнее, чем когда-либо с начала эпидемии, - отметил Максим Степанов.
Он призывает украинцев соблюдать противоэпидемические правила.
По словам министра, в условиях пренебрежения правилами карантина ситуация с распространением коронавируса может быстро выйти из-под контроля.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5804 человек, зафиксировано 89 летальных случаев, 2417 пациентов выздоровели.
Министерство здравоохранения начинает открытие временных госпиталей для больных коронавирусом.
Об этом сказал глава ведомства Максим Степанов в эфире телеканала 1+1.
По его словам, начиная с июля, количество госпитализаций в Украине выросло в семь раз. Сейчас занята 21 тысяча коек для пациентов с коронавирусом, всего же в Украине их 37 тысяч.
— Уже сейчас мы начинаем готовиться к открытию временных госпиталей для больных коронавирусом. Ситуация серьезнее, чем когда-либо с начала эпидемии, - отметил Максим Степанов.
Он призывает украинцев соблюдать противоэпидемические правила.
По словам министра, в условиях пренебрежения правилами карантина ситуация с распространением коронавируса может быстро выйти из-под контроля.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5804 человек, зафиксировано 89 летальных случаев, 2417 пациентов выздоровели.