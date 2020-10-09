Министерство здравоохранения начинает открытие временных госпиталей для больных коронавирусом.

Об этом сказал глава ведомства Максим Степанов в эфире телеканала 1+1.

По его словам, начиная с июля, количество госпитализаций в Украине выросло в семь раз. Сейчас занята 21 тысяча коек для пациентов с коронавирусом, всего же в Украине их 37 тысяч.

— Уже сейчас мы начинаем готовиться к открытию временных госпиталей для больных коронавирусом. Ситуация серьезнее, чем когда-либо с начала эпидемии, - отметил Максим Степанов.

Он призывает украинцев соблюдать противоэпидемические правила.

По словам министра, в условиях пренебрежения правилами карантина ситуация с распространением коронавируса может быстро выйти из-под контроля.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5804 человек, зафиксировано 89 летальных случаев, 2417 пациентов выздоровели.