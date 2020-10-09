Правительство Великобритании даст Украине в заем 1,25 миллиардов фунтов на переоснащение Военно-морских сил Украины современными ракетными катерами и строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В ОП говорят, что в Лондоне договорились о переоснащении Военно-морских сил Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса на Черном и Азовском морях.
Для финансирования этих работ правительство Великобритании предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 миллиардов британских фунтов.
Средства пойдут также на строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове.
Напомним, что компания «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского собирается построить угольный и зерновой терминалы, а также терминал по перевалке железнорудного сырья и 70 километров железной дороги в порт Очаков.
Правительство Великобритании даст Украине в заем 1,25 миллиардов фунтов на переоснащение Военно-морских сил Украины современными ракетными катерами и строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В ОП говорят, что в Лондоне договорились о переоснащении Военно-морских сил Украины современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса на Черном и Азовском морях.
Для финансирования этих работ правительство Великобритании предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 миллиардов британских фунтов.
Средства пойдут также на строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове.
Напомним, что компания «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского собирается построить угольный и зерновой терминалы, а также терминал по перевалке железнорудного сырья и 70 километров железной дороги в порт Очаков.