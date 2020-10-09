Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Армения и Азербайджан подтвердили готовность отправить своих представителей на консультации в Москву.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, а аткже российский Интерфакс.

— Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка, — говорится в сообщении.

8 октября в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Азербайджана и Армении в Москву на консультации.

— После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными. Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении, — заявилв Владимир Путин.

Напомним, премьер Армении призвал мир признать независимость Нагорного Карабаха.