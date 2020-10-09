Кандидат в депутаты и участник команды Татьяны Домбровской Богдан Фасий провел еще одну встречу с жителями Николаева, которая прошла возле Юридической академии.

Об этом он написал на свеой странице в социальной сети Facebook.

На встрече Богдан рассказал о стратегии развития Николаева после чего обсудил с жителями проблемы округа.

— Вчера, вместе с Татьяной Домбровской, мы провели еще одну встречу с жителями города, на этот раз возле Юракадемии. На встрече я коротко рассказал о себе и стратегии развития Николаева. Дальше мы перешли к главным вопросам района, жители рассказали нам об отсутствии досуга для молодежи и пенсионеров, после чего обсудили плачевное состояние дорог. Также горожан беспокоит вопрос перехода многоквартирных домов на индивидуальное отопление, — пишет Богдан Фасий.

Встреча прошла продуктивно, жители с кандидатом обсудили множество проблем, которые присутствуют в районе и попробовали найти способы их решения. Завершая встречу кандидат не упустил возможности поблагодарить всех за активное участие в жизни города и сообщил, что встречи на этом не заканчиваются.

— Спасибо николаевцам за то, что пришли и рассказали нам о проблемах района. Поддерживайте нас — и мы вместе изменим город. Следите за анонсами, чтобы не пропустить следующую встречу, — отметил он.

пресс-релиз