По состоянию на 9 октября полиция открыла 7 уголовных дел в связи с возможными нарушениями на местных выборах в Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

При этом, в Николаевской области по факту нарушения избирательного законодательства составлено 19 админпротоколов.

В целом, в Украине открыто 249 уголовных дел в связи с возможными нарушениями на местных выборах. За сутки правоохранители открыли 15 уголовных дел.

Среди всех 129 дел касаются нарушения избирательного законодательства. Из них 55 дел открыты в связи с возможным подкупом избирателей.

Больше всего уголовных дел открыты в Киеве (31), Киевской (24) и Одесской (22) областях. В рамках 9 уголовных дел сообщено о подозрении 16 лицам.

Также правоохранители составили 849 протоколов про административные правонарушения, связанных с избирательным процессом.

Всего с начала избирательного процесса в полицию поступило 3350 сообщений о возможных нарушениях на выборах.

Напомним, 5 сентября в Украине стартовала кампания по проведению местных выборов.