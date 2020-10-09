Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что постоянная критика в его адрес связана с тем, что он не является ничьим «ставленником».

Об этом Александр Сенкевич сказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести 5 октября.

— Я считаю, что именно из-за того, что в течение 5 лет со мной велась систематическая информационная война, против меня велась эта информационная война. Потому что я не являюсь ставленником никого из каких-то групп влияния или кого-либо еще. Вместо того, чтобы консолидироваться для того, чтобы сделать наш город лучше, меня систематически «убивали», рассказывали о том, что что бы я не делал - все плохо, все не так, все неправильно, во всем виноват Сенкевич, - сказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич

Николаевский городской голова Александр Сенкевич, который баллотируется на вторую каденцию от партии «Пропозиція», убежден, что местная власть не может быть оппозиционной к центральной.