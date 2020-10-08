Николаевский городской голова Александр Сенкевич, который баллотируется на вторую каденцию от партии «Пропозиція», убежден, что местная власть не может быть оппозиционной к центральной.

Такую позицию Александр Сенкевич высказал в эфире политического ток-шоу «Битва за місто», который прошел на НикВести 5 октября.

— Городской голова или вообще местное самоуправление не может быть в оппозиции к центральной власти. Это партнеры, это не всегда партнеры, которые зализывают друг друга от любви, но это люди, которые могут и сказать и указать на слабые стороны или какие-то угрозы. поэтому, я считаю, что городской голова, вот тут говорили: «Мы будем сотрудничать»… Да такой вопрос не должен стоять. Не должен стоять вопрос: «Если хороший мальчик, кто у них там мэр? Ага, от «Пропозиции» - значит, не дадим им ничего». Вопрос в том, что нам нужно дать возможность на местном уровне распределять свои ресурсы. И если мы говорим о распределении ресурсов к примеру ГФРР, то за последние 5 лет Николаева от ГФРР получил сущие копейки, до 50 миллионов, когда другие города строили садики, школы и спортивные комплексы. Не может быть в оппозиции ко мне (центральная власть, - прим.). Это свидетельствует лишь о недоработке облгосадминистрации, которая подает проекты и добивается выделения финансирования на область, - сказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город будет развиваться только в том случае, если в городском совете будет команда политической партии «Пропозиція».