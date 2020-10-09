Армения готова возобновить мирный процесс по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече глав правительств государств-участников Межправительственного Евразийского совета в Ереване.

— Мы верны принципу мирного урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран сопредседателями минской группы ОБСЕ, — сказал Никол Пашинян.

Премьер отметил, что города и населенные пункты находятся под обстрелами, которым нанесен серьезный урон, а народ Нагорного Карабаха стоит на пороге гуманитарной катастрофы. При этом, по словам премьера, вооруженным силам Азербайджана не удалось достичь никаких существенных результатов.

Напомним, представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Армения и Азербайджан подтвердили готовность отправить своих представителей на консультации в Москву.