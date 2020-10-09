Директор КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Наш край» Светлана Федорова заявила, что ее вызывают на допрос в полицию из-за того, что бизнесмены начали ремонт одного из отделений больницы и передали медучреждению лекарств более, чем на 2 миллиона гривен.

Как известно, предприятие к которому имеет отношение глава политической партии «Наш Край» в Николаевской области Юрий Кормышкин и которое имеет лицензию на необходимые виды работ, приступило к ремонту областной инфекционной больницы. Ремонт проводится за средства генерального директора компании ООО «СП «ПАЕК» Юрия Кормышкина и руководителей предприятия «С-Росток» Тахира и Рустама Садридиновых.

Вскоре Кормышкин заявил о препятствовании чиновников в проведении ремонтных работ, которые начались 3 октября в третьем отделении «инфекционки».

– Абсурд по-николаевски: Сегодня меня ждут в полиции. Объяснять почему начала ремонт убитого отделения (заметьте, начали бизнесмены, ни одной копейки бюджетной не тратится). Отделения, которое не брался ремонтировать никто, в котором числилось 25 коек, а использовать (хоть условия нечеловеческие) можно было 3 палаты по2 места. Это, кстати, одно из пояснения, почему на Киев летят абсурдные количества коек, которых нет фактически. Пишутся Управлениями 150 коек, там, где их 110 и меньше и половина из 110 разваленные помещения и т.д, – пишет Федорова.

Также врач отметила, что полиция имеет к ней претензии и по поводу того, что бизнесмены обеспечили областную «инфекционку» лекарствами для бесплатного лечения пациентов с COVID-19.

– Вторая претензия полиции: как могла принять в дар лекарств от бизнесменов. Это ж страшное нарушение закона! Действительно, во всех больницах города списки пишут тысячные, а сука Федорова бесплатно лечит, ремонты делает, аппаратурой запасается, защиты у неё полно, персонал не болеет – да за это не то, что посадить, расстрелять нужно! – иронично прокомментировала Федорова.

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