Кандидат на пост мэра от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская опубликовала на своей странице пост, в котором обращается к своим конкурентам и призывает их не бояться открыто говорить о месте и времени проведения встреч с избирателями.

Об этом пишет пресс-служба кандидата.

– Дорогие николаевцы, я как кандидат в городские головы провожу много встреч, потому что хочу познакомиться с как можно большим количеством горожан, узнать ваши проблемы и рассказать о своей программе и команде.Именно для этого я всеми возможными методами приглашаю на встречи. На моем сайте есть расписание встреч на неделю вперед. Я не боюсь вопросов и полностью открыта к общению с жителями, – пишет Татьяна Домбровская.

Далее Татьяна Домбровская выражает возмущение, что её оппоненты ведут себя как домушники и попросту бояться каких-либо провокаций, потому что никто их конкурентов не оглашает время и место встречи и знакомство с жителями происходит под грифом «секретно».

– Мои же конкуренты, словно домушники, в режиме строгой секретности встречаются с жильцами города. И об этом нельзя ниоткуда узнать. Нигде нет ни графиков, ни дат, ни мест встреч. Уважаемые, возможно, вы боитесь провокационных вопросов, которые засланные вами агенты задают мне. Так не бойтесь, это не мой стиль, я не буду посылать провокаторов. Люди и без моего участия зададут вам пару интересных вопросов, – обращается Татьяна к кандидатам.

Напомним, что кандидат в мэры от партии «Слуга народа» систематически проводит встречи с жителями города, на которых знакомиться с горожанами, рассказывает о стратегии развития Николаева и слушает проблемы, которые тревожат жителей разных микрорайонов.

Пресс-релиз