Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова ответила отказом на обращение начальницы горздрава Николаева Ирины Шамрай передать в городские больницы 6 аппаратов ИВЛ.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Федорова опубликовала соответствующие документы, в которых идет речь о том, что передать аппараты ИВЛ просят по предварительной договоренности с руководителем компании «Ниублон» Алексеем Вадатурским, который ранее передал их в качестве благотворительной помощи.
– Что прикольно: один олигарх делает ремонт не самого убитого отделения (кстати, развешав картины для красоты – сейчас их поснимал, забрал…). Можете забрать и телевизоры и столы и т.д. – я найду других, кто подарит, не сомневайтесь. А вот ИВЛ не отдам. Разгоняют тему – у Федоровой много ИВЛ. Не много, а достаточно. Я их вымаливала, выгрызала, вытаскивала и т.д. с марта. И не только олигарх покупал, – отметила Федорова, рассказав, что ранее генеральный директор ООО «СП «ПАЕК» Юрий Кормышкин, задолго до своей болезни, подарил в больницу аппарат ИВЛ высокого класса.
Главврач «инфекционки» возмутилась, что в горздраве сейчас требуют вернуть аппараты ИВЛ.
– Они все у меня на балансе. И работают они одновременно или нет – не ваше дело. И каждый аппарат, ну так придумало НСЗУ хитро формулу, от количества аппаратов зависит зарплата сотрудников моих. Так не плитку нужно было класть, ребята! Не площади мостить. И я орала об этом с февраля. А вы гнали меня со Штабов и затыкали рот. А теперь Вы решили (и так сложилось, что олигарх вам в помощь) меня задавить? Меня пугали тюрьмой за то, что плачу сотрудникам зарплату. Теперь вы тащите меня на допросы. Потому что бизнес (не государство!) делает в больнице ремонт и закупает лекарства до конца года, – написала она.
Федорова подчеркивает, что областная инфекционная больницы –единственная в городе и области, где лечение тяжелейших больных бесплатное и успешное и лучшие показатели по всем статьям.
– Почему одному олигарху можно делать ремонт и никаких заседаний ТБНС, никаких допросов и т.д. и все рукоплещут и пиар сумасшедший не мой, ребята, не мой, а компании, делающей ремонт. А другому бизнесмену, который пришел доделывать то, что бросил олигарх, который и до этого помогал сильно, который, кроме пиарного ремонта покупает лекарства всем – этого делать нельзя? Точнее мне нельзя от него принимать помощь, – задается вопросом главврач.
Резюмируя, Светлана Федорова обратилась к мэру Николаева Александру Сенкевичу, приобрести новые аппараты ИВЛ в городские больницы.
– Купите аппараты ИВЛ в свои городские больницы, наконец, и не нужно у меня пытаться отнять – не отдам. И снимите лапшу с ушей, которую вешает Вам горздрав. Хоть раз бы приехали, что ли, за все это время, и поинтересовались, как тут жители Николаева лечатся и чем. Кстати, сегодня по-прежнему 50 на 50 областные и жители города и дети в том числе. У Вас было 8 месяцев! А поговорили б мы с Вами, глядишь, и понимание б было что сейчас, что потом. А потом, через 1-2 месяца будет хуже, но Вам это по-прежнему не интересно. Не цепляет, что все прогнозы Федоровой сбываются с точностью до 1-2 дней и по итогу все лечебные учреждения нужно открывать так, как я просила ещё в феврале? Гордые? Город область не слышит? Ну, гордитесь дальше, – подытожила Светлана Федорова.
Напомним, ранее по инициативе партии «Наш край» и ряда бизнесменов Николаевской области начался ремонт третьего отделения КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».
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Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова ответила отказом на обращение начальницы горздрава Николаева Ирины Шамрай передать в городские больницы 6 аппаратов ИВЛ.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Федорова опубликовала соответствующие документы, в которых идет речь о том, что передать аппараты ИВЛ просят по предварительной договоренности с руководителем компании «Ниублон» Алексеем Вадатурским, который ранее передал их в качестве благотворительной помощи.
– Что прикольно: один олигарх делает ремонт не самого убитого отделения (кстати, развешав картины для красоты – сейчас их поснимал, забрал…). Можете забрать и телевизоры и столы и т.д. – я найду других, кто подарит, не сомневайтесь. А вот ИВЛ не отдам. Разгоняют тему – у Федоровой много ИВЛ. Не много, а достаточно. Я их вымаливала, выгрызала, вытаскивала и т.д. с марта. И не только олигарх покупал, – отметила Федорова, рассказав, что ранее генеральный директор ООО «СП «ПАЕК» Юрий Кормышкин, задолго до своей болезни, подарил в больницу аппарат ИВЛ высокого класса.
Главврач «инфекционки» возмутилась, что в горздраве сейчас требуют вернуть аппараты ИВЛ.
– Они все у меня на балансе. И работают они одновременно или нет – не ваше дело. И каждый аппарат, ну так придумало НСЗУ хитро формулу, от количества аппаратов зависит зарплата сотрудников моих. Так не плитку нужно было класть, ребята! Не площади мостить. И я орала об этом с февраля. А вы гнали меня со Штабов и затыкали рот. А теперь Вы решили (и так сложилось, что олигарх вам в помощь) меня задавить? Меня пугали тюрьмой за то, что плачу сотрудникам зарплату. Теперь вы тащите меня на допросы. Потому что бизнес (не государство!) делает в больнице ремонт и закупает лекарства до конца года, – написала она.
Федорова подчеркивает, что областная инфекционная больницы –единственная в городе и области, где лечение тяжелейших больных бесплатное и успешное и лучшие показатели по всем статьям.
– Почему одному олигарху можно делать ремонт и никаких заседаний ТБНС, никаких допросов и т.д. и все рукоплещут и пиар сумасшедший не мой, ребята, не мой, а компании, делающей ремонт. А другому бизнесмену, который пришел доделывать то, что бросил олигарх, который и до этого помогал сильно, который, кроме пиарного ремонта покупает лекарства всем – этого делать нельзя? Точнее мне нельзя от него принимать помощь, – задается вопросом главврач.
Резюмируя, Светлана Федорова обратилась к мэру Николаева Александру Сенкевичу, приобрести новые аппараты ИВЛ в городские больницы.
– Купите аппараты ИВЛ в свои городские больницы, наконец, и не нужно у меня пытаться отнять – не отдам. И снимите лапшу с ушей, которую вешает Вам горздрав. Хоть раз бы приехали, что ли, за все это время, и поинтересовались, как тут жители Николаева лечатся и чем. Кстати, сегодня по-прежнему 50 на 50 областные и жители города и дети в том числе. У Вас было 8 месяцев! А поговорили б мы с Вами, глядишь, и понимание б было что сейчас, что потом. А потом, через 1-2 месяца будет хуже, но Вам это по-прежнему не интересно. Не цепляет, что все прогнозы Федоровой сбываются с точностью до 1-2 дней и по итогу все лечебные учреждения нужно открывать так, как я просила ещё в феврале? Гордые? Город область не слышит? Ну, гордитесь дальше, – подытожила Светлана Федорова.
Напомним, ранее по инициативе партии «Наш край» и ряда бизнесменов Николаевской области начался ремонт третьего отделения КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».
Политическая реклама