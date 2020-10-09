Сегодня, 9 октября, в Николаеве открывается обновленный «МакДональдз», в котором будут совмещены высокие технологии а забота о клиентах.
Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что работы по модернизации ресторана, расположенного по улице Адмирала Макарова, 43, длились 10 дней.
В компании рассказали, чем удивит жителей города МакДональдз «с опытом будущего»:
Кроме обновленных элементов заведение предусматривает 115 посадочных мест в зале и линию МакДрайв для водителей. Ради безопасности и здоровья клиентов и работников МакДональдз продолжает работать в соответствии с и без того строгими стандартами безопасности и гигиены. Все работники обязательно проходят температурный скрининг, используют одноразовые защитные маски и перчатки, регулярно дезинфицируют руки антисептиками. По новым стандартам поверхности в зоне производства и обслуживания протираются минимум каждый час.
Сегодня, 9 октября, в Николаеве открывается обновленный «МакДональдз», в котором будут совмещены высокие технологии а забота о клиентах.
Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что работы по модернизации ресторана, расположенного по улице Адмирала Макарова, 43, длились 10 дней.
В компании рассказали, чем удивит жителей города МакДональдз «с опытом будущего»:
Кроме обновленных элементов заведение предусматривает 115 посадочных мест в зале и линию МакДрайв для водителей. Ради безопасности и здоровья клиентов и работников МакДональдз продолжает работать в соответствии с и без того строгими стандартами безопасности и гигиены. Все работники обязательно проходят температурный скрининг, используют одноразовые защитные маски и перчатки, регулярно дезинфицируют руки антисептиками. По новым стандартам поверхности в зоне производства и обслуживания протираются минимум каждый час.