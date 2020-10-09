Сегодня, 9 октября, в Николаеве открывается обновленный «МакДональдз», в котором будут совмещены высокие технологии а забота о клиентах.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что работы по модернизации ресторана, расположенного по улице Адмирала Макарова, 43, длились 10 дней.

В компании рассказали, чем удивит жителей города МакДональдз «с опытом будущего»:

Новый принцип работы кассовой зоны. Кассы будут разделены на две части — для заказа и для получения блюд, что будет намного удобнее для посетителей и уменьшит время ожидания.

Терминалы самообслуживания позволят посетителям спокойно и без спешки просмотреть все блюда из меню в электронном формате, сделать заказ и оплатить его с помощью карты. Зал ресторана оснащен 6 двухсторонними электронными терминалами, что значительно ускорит процесс заказа.

Обслуживание за столиками. Теперь клиенты в МакДональдз смогут получить свой заказ за столиком. Нужно только сделать заказ, взять табличку с номером и сесть за столик. В табличку с номером вмонтирован датчик с геолокацией, чтобы сотрудники точно знали, где сидит гость. Местонахождение клиента отображено на специальном мониторе, что ускоряет сервис и делает пребывание в заведении еще более комфортным.

Эксперты по гостеприимству — это новая позиция в ресторанах МакДональдз. Эксперты по гостеприимству будут отвечать за атмосферу в заведении, их задача — быть внимательными к посетителям и заботиться о каждом клиенте: помочь семье с поиском свободного столика, помочь сделать заказ на терминале самообслуживания, подсказать клиенту, где можно подзарядить гаджет и просто поддержать дружеский разговор. Также они исполняют роль эксперта по гигиене и следят за соблюдением социальной дистанции, ношением маски и выполнением всех карантинных требований во время пребывания посетителей в заведении.

Новый принцип работы кухни — «Приготовлено для тебя». Клиенты смогут при заказе добавлять или убирать ингредиенты из блюд на свой вкус. Кухня оснащена четырьмя линиями для параллельного приготовления бургеров специально для каждого гостя.

Кроме обновленных элементов заведение предусматривает 115 посадочных мест в зале и линию МакДрайв для водителей. Ради безопасности и здоровья клиентов и работников МакДональдз продолжает работать в соответствии с и без того строгими стандартами безопасности и гигиены. Все работники обязательно проходят температурный скрининг, используют одноразовые защитные маски и перчатки, регулярно дезинфицируют руки антисептиками. По новым стандартам поверхности в зоне производства и обслуживания протираются минимум каждый час.