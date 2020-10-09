Правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид. Такое решение было принято для сдерживания распространения COVID-19.

Об этом сообщает El Pais.

Режим повышенной готовности будет действовать в Мадриде в течение 15 дней. Чтобы продлить его по истечении срока, он должен быть одобрен Конгрессом.

Власти намерены в срочном порядке ввести повышенную готовность в регионе из-за приближающихся выходных, когда тысячи жителей Мадрида смогут покинуть столицу для отдыха.