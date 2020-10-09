Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обеспокоена страданиями гражданского населения в результате боевых действий в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях. С начала обострения конфликта погибли более полусотни мирных жителей.

Об этом сообщает Управление верховного комиссара по правам человека.

Бачелет призывает к немедленному прекращению огня и ударов по мирному населению, в результате которых по состоянию на 8 октября уже погибли около 53 гражданских, среди них есть дети.

– Вызывает глубокую обеспокоенность то, что в последние дни мы видели, по полученным сообщениям, что населенные районы подвергались обстрелам из тяжелого оружия в зоне конфликта и вокруг нее, - сказала верховный комиссар ООН.

Напомним, ранее Армения заявила о готовности возобновить мирный процесс по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.