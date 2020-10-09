Увеличение количества транспорта на маршрутах, полная внедрения системы GPS-трекинга, единая система фиксированной оплаты за проезд и четкие требования к водителям – это часть масштабной стратегии модернизации системы общественного транспорта в Николаеве, которую предлагает внедрить команда николаевской «Слуги народа».

Соответствующий план на днях представила Виктория Олейникова – кандидат в депутаты горсовета и участница команды Татьяны Домбровской, пишет пресс-служба партии.

– В команде Татьяны Домбровской я занимаюсь направлением общественного транспорта. Это важная тема для города где множеством отдалённых районов, потому что без качественного транспорта жизнь горожан превращается в испытание с препятствиями. Уже много лет этим вопросом никто не занимается качественно. Наша команда заинтересована в изменениях, поэтому демонстрируем вам стратегию развития транспорта в Николаеве. В первую очередь мы разработаем комплексную программу обновления и модернизации транспорта. Вторая проблема, которую нужно решить это нерациональное распределение транспорта, для этого нужно заняться контролем всех видов пассажирских перевозок и распределить их равномерно по всем маршрутам, также с помощью постоянной поддержки и контроля со стороны городской власти повысим конкурентоспособность коммунального общественного транспорта, что в свою очередь популяризирует его среди жителей, - рассказала Виктория Олейникова.

В представленной стратегии также уделено внимание требованиям к внешнему виду и профессиональным навыкам водителей общественного и коммунального транспорта.

– Эти требования необходимо вписать в договор с перевозчиками и во время переподписания подчеркнуть их. Усилить систему штрафов за нарушение соответствующих норм, - резюмирует Виктория, акцентируя на том, что неподобающий внешний вид и непрофессиональное поведение водителей является недопустимым.

Отметим, что на сегодня Виктория Олейникова работает главным специалистом исполнительного аппарата Николаевского областного совета.

Пресс-релиз