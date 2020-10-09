В Полтавской области два грузовика сливали отходы в открытой местности. Полиция отправила автомобили на штрафплощадку.

Об этом сообщает Нацполиция.

Патрулируя местность в Кременчуге полицейские обнаружили два грузовика «Краз» и «Камаз» в поле. Они, вероятно, сливали нечистоты в этой местности. Следы отходов были видны неподалеку от машин.

Правоохранители задокументировали происшествие и на время следствия отправили грузовики на штрафплощадку. Расследование идет по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель).

Напомним, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов совместно с Государственным агентством водных ресурсов выяснят, какие вещества загрязняют Днепр.