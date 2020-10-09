Лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица заявил, что для борьбы с пандемией не нужно создавать никаких национальных штабов. Он считает, что президент должен собрать совещание с теми, кто владеет ситуацией на местах, и в сотрудничестве с ними решить главные проблемы.

Об этом Игорь Палица сказал в эфире ток-шоу «Право на владу», передает пресс-служба политсилы.

— Сильные люди, кто действительно занимается областью, знают, сколько надо лабораторий, где их установить, сколько нужно на это средств, где поставить КТ, и где взять персонал. На местах люди всё знают. Достаточно Президенту выслушать все проблемы, составить список проблем, и дать задание срочно всё это закупить. И это всё реально в течение месяца решить — не надо никаких штабов, всё надо делать в ручном режиме, — отметил политик.

Игорь Палица рассказал: благодаря такому «ручному управлению» для Волынской области уже найдено 2 аппарата КТ, которые через 4 недели будут в Луцке. И за это время в инфекционной больнице и детской больнице обустроят помещения для этих аппаратов, и подготовят специалистов. Кроме этого, за три недели заработают 3 лаборатории, которые будут делать 1100 тестов в сутки.

— У нас война с эпидемией. Пока чиновники думают, где украсть и куда положить, у меня военный ручной режим. И поверьте мне, он работает. Он сработал в Одессе в 2014 году, и сегодня работает на Волыни. Мы не будем гарантировать, что люди не заражаться. Но мы можем гарантировать, что их будут куда госпитализировать, чтобы спасти жизни, — подчеркнул Игорь Палица.

Напомним, что 25 сентября лидер партии «За майбутнє», народный депутат Украины Игорь Палица посетил Николаев.