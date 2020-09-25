В пятницу, 25 сентября лидер партии «За майбутнє», народный депутат Украины Игорь Палица посетил Николаев.

Во время визита он ознакомился с работой Николаевского комбината хлебопродуктов, зернового терминала группы компаний Posco International Corporation, а также принял участие в региональном форуме партии «За майбутнє», передаёт корреспондент НикВести.

Отметим, что на комбинате хлебопродуктов и зерновом терминале группы компаний Posco International Corporation его сопровождали административный директор предприятия, третий номер списка кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «За майбутнє» Наталья Ильчанинова, а также представитель компании-инвестора Цой Ха Йонг (Южная Корея).

Николаевский КХП является экспортно ориентированным предприятием, которое осуществляет хозяйственную деятельность в сфере морехозяйственного комплекса и имеет перспективные планы дальнейшего развития транспортной инфраструктуры Николаева.

Во время встречи обсуждались вопросы содействия инвесторам, в том числе иностранным, по развитию бизнеса, созданию новых рабочих мест; уменьшение канального сбора за прохождение стратегического объекта портовой инфраструктуры Николаева - Бугско-Днепровско-Лиманского канала (БДЛК), других сборов и плат к экономически обоснованному уровню; реинвестирования средств, полученных от канального сбора, на дноуглубление БДЛК с реконструкцией причалов Николаевского морского порта, расширение мощностей железнодорожной станции «Николаев-грузовой» за счет переноса пассажирского депо и прокладки второй ветки пути, а также электрификации участка железной дороги Долинская - Николаев.

Во время рабочего визита Игорь Палица принял участие в областном Открытом форуме сторонников политической партии «За майбутнє». Более 200 участников форума собрались на берегу Южного Буга - на территории недавно созданного общественного пространства «8 причал».

Фоторепортаж

Фото: Юлия Бойченко