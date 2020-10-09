В Беларуси с 12 по 16 октября пройдут совместные с Российской Федерацией военные учения «Нерушимое братство».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

В нем примут участие контингенты государств — членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям.

В них примут участие более 700 человек. Также будет задействовано более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты и БПЛА, а также представители Международного Комитета Красного Креста в качестве наблюдателей.

Во время военных учения будет осуществляться подготовка миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ.

В ходе второго этапа учения предусмотрен розыгрыш практических действий подразделений КМС ОДКБ в ходе ведения операции по поддержанию мира.