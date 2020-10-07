Министерство внутренних дел России объявило в розыск Светлану Тихановскую.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные в базе розыска ведомства, пишет TUT.by.

В случае, если Светлана Тихановская появится на территории России, она будет задержана.

В примечании указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса — какой, неизвестно. Возможно, она была объявлена в межгосударственный розыск властями Беларуси, как это было с блогером Степаном Путило (Nexta) и бывшим руководителем Парка высоких технологий и незарегистрированным кандидатом в президенты Беларуси Валерием Цепкало.

На вопрос, объявлена ли Светлана Тихановская в розыск на территории Беларуси, официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова ответила TUT. BY: «Пока у меня нет информации, которую я могла бы вам сообщить».

Позже агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Светлана Тихановская находится в межгосударственном розыске, но не международном — то есть ее разыскивают только на территории Союзного государства.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент России Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах оппозиции с режимом Александра Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил, что тот не планирует никаких контактов с оппозиционной кандидаткой в президенты Беларуси Светланой Тихановской.