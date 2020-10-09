Министерство здравоохранения разрабатывает дополнительные ограничительные меры для противодействия стремительного распространения коронавирусу.

Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Интерфакс Украина».

— Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые мы … предложим на следующем заседании правительства, — сказал Максим Степанов, подчеркнув, что при этом «жесткого локдауна ни в коем случае не будет».

По словам министра, речь идет о возможно большем ограничении работы определенных учреждений или об ограничениях проведения массовых мероприятий.

Как сообщалось, Кабинет Министров выделил 260 миллионов 889 тысяч гривен лабораторным центрам для противодействия СOVID-19.