Кабинет Министров выделил 260 миллионов 889 тысяч гривен лабораторным центрам для противодействия СOVID-19.

Как передает Укринформ, об этом на заседании КМУ сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

— Общая сумма средств, которую предлагается направить лабораторным центрам, составляет 260 млн 889 тысяч гривен. Указанные бюджетные средства предлагается выделить путем перераспределения выделенных средств на закупку средств индивидуальной защиты для покрытия потребности учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, в результате экономии, которая образовалась вследствие процесса закупки, — сказал Максим Степанов.

Он отметил, что предложено внести изменения в постановление Кабмина, дополнительно выделив лабораторным центрам, которые принадлежат к сфере управления Минздрава, бюджетные средства на сумму 100 миллионов гривен на закупку услуг по проведению лабораторных исследований и тестирования методом ПЦР на коронавирус в учреждениях здравоохранения, независимо от форм собственности. По его словам, поэтому частные лаборатории включают в процесс тестирования именно для того, чтобы это было бесплатно для граждан Украины.

Министр рассказал, что вносятся изменения в постановление Кабмина, которым дополнительно выделяются лабораторным центрам бюджетные средства в сумме 160 миллионов 898 тысяч на закупку дополнительного лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения лабораторных исследований методом ПЦР.

Он добавил, что все это позволяет увеличивать количество тестирований методом ПЦР.