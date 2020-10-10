Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания Apple потребовала заблокировать три белорусских Telegram –канала, в которых публиковались личные данные силовиков.

Об этом он написал в своем Telegram–канале.

Речь идет о канале «Каратели Беларуси», его чате и канале «Все нарушения», которые, по словам Дурова, используются белорусами для «разоблачения их угнетателей».

Дуров отметил, что Apple опасается, что публикация личной информации “может спровоцировать насилие” в Беларуси.

— Думаю, что эта ситуация – не черно-белая, и предпочел бы оставить каналы, однако, как правило, Apple не оставляет особого выбора таким приложениям, как Telegram, в подобных ситуациях. К сожалению, я думаю, что эти каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах, – добавил основатель Telegram.

В комментарии изданию TJ, Apple опровергла слова Дурова. Представитель компании отметил, что команде мессенджера передали жалобы пользователей, а в Telegram согласились их проверить и предпринять действия.

В Apple утверждают, что не требовали удалять какие-либо каналы. Но потребовали немедленно удалить любую информацию, раскрывающую чьи-либо данные в интернете без согласия этих лиц, а также контент, нацеленный на конкретных людей в соответствии с правилами App Store.

Напомним, Мининформ Беларуси приостановил статус СМИ для издания TUT.BY, освещающего протесты.