Комиссия по президентским дебатам США отменила дебаты президента США Дональда Трампа и его соперника от Демократической партии Джо Байдена, намеченные на 15 октября.

Об этом говорится в заявлении на сайте Комиссии.

В ведомстве отметили, что соответствующее решение было принято из-за позиций кампаний двух кандидатов относительно их готовности участвовать в виртуальных дебатах.

— Теперь очевидно, что 15 октября дебатов не будет, и Комиссия по президентским дебатам обратит свое внимание на подготовку к финальным президентским дебатам, запланированным на 22 октября, — говорится в сообщении.

Уточняется, что «с учетом соображений безопасности здоровья и в соответствии со всеми необходимыми протоколами тестирования, маскировки, социального дистанцирования и другими протоколами дебаты будут проходить в университете Белмонт в Нэшвилле, штат Теннесси».

Как было заявлено, дебаты будут разделены на шесть 15-минутных сегментов, темы для которых будут выбраны заранее и объявлены не менее, чем за неделю.

Модератором дебатов выступит Кристен Велкер из NBC News.

Оба кандидата в президенты США согласились участвовать в дебатах 22 октября.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что 50 тысяч избирателей получили ошибочные бюллетени для заочного голосования на выборах в США. Он назвал это фальсификацией выборов.