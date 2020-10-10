В пятницу, 9 октября, российские боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня около Шумов, используя стрелковое оружие.

Об этом свидетельствует сообщение штаба ООС.

– Это огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли, - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь, вследствие нарушений не было.

С начала текущих суток в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, ранее в зоне боевых действий на Донбассе 8 октября боевики трижды нарушили режим прекращения огня, в частности применяли стрелковое оружие. Раненых или погибших среди украинских военных нет.