Перед президентскими выборами в США в социальной сети Twitter вводят еще больше ограничений, в частности будут удалять сообщения, призывающие вмешиваться в избирательный процесс.
Об этом сообщает Reuters.
Новая инициатива заключается в том, чтобы удалять посты, которые с помощью насилия призывают вмешаться в избирательный процесс и результаты выборов.
Новые ограничения также направлены на противодействие распространению дезинформации.
Соответствующие ограничения планируется добавить к аккаунтам политиков, кандидатов, кампаний и так называемых «лидеров мнений», которые имеют более 100 000 подписчиков.
Ранее Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее коронавируса.
Перед президентскими выборами в США в социальной сети Twitter вводят еще больше ограничений, в частности будут удалять сообщения, призывающие вмешиваться в избирательный процесс.
Об этом сообщает Reuters.
Новая инициатива заключается в том, чтобы удалять посты, которые с помощью насилия призывают вмешаться в избирательный процесс и результаты выборов.
Новые ограничения также направлены на противодействие распространению дезинформации.
Соответствующие ограничения планируется добавить к аккаунтам политиков, кандидатов, кампаний и так называемых «лидеров мнений», которые имеют более 100 000 подписчиков.
Ранее Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее коронавируса.