В России за прошедшие сутки, 9 октября, выявлено 12 846 случаев коронавируса, что является наибольшим количеством за все время пандемии.

Об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом

За сутки в стране зафиксировано 197 летальных случаев.

В Москве 9 октября обнаружено 4105 случаев заболевания, 30 больных умерло.

Отметим, что предыдущий антирекорд по суточной заболеваемости был зафиксирован в РФ за 8 октября – тогда коронавирус обнаружили у 12 126 человек.

Напомним, число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире установило антирекорд второй день подряд – 350 766 новых пациентов.