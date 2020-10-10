Число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире установило антирекорд второй день подряд.

За последние 24 часа выявили 350 766 новых пациентов, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 16:36 по Киеву в мире были зарегистрированы 36 361 054 инфицированных и 1 056 186 умерших. Число число умерших увеличилось на 6 339.

До сих пор рекордным считался суточный рост в 338 779 заразившихся, зафиксированный 8 октября.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

В Северной и Южной Америке за сутки было выявлено 127 250 новых случаев заражения. На втором месте – Европа (109 749 случаев), на третьем – Юго-Восточная Азия (82 284).

По числу умерших за день также лидерство у Северной и Южной Америки (3 282). На втором месте Юго-Восточная Азия (1 129), на третьей позиции Европа (950).

Напомним, что за последние 24 часа в Украине зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом – 5 804.