Мэр Николаева Александр Сенкевич считает одним из своих главных провалов на посту городского головы незавершенную программу по внедрению велосипедной инфраструктуры.

Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу «Битва за місто», пишут НикВести.

— Я считал и считаю, что нам с депутатами нужно подписать декларацию о том, что если выделяется дорожный фонд в районы, в городском бюджете, в департаменте ЖКХ, нужно выделять определенное количество денег, которое планируется на велоинфраструктуру. Считаю нереализацию программы велоинфраструктуры одним из своих главных провалов на позиции городского головы за последние 5 лет, - сказала Александр Сенкевич.

Как известно, Николаевский городской голова Александр Сенкевич обещал построить первую велодорожку в Корабельном районе. В июне 2017 года в результате перераспределения средств городского бюджета было выделено финансирование на проект по ее строительству.

Позже, выступая на Международной конференции по развитию велосипедного транспорта, мэр Александр Сенкевич заявил, что велоинфрастуруктура Николаева находится в зачаточном состоянии.

В 2018 году Александр Сенкевич в очередной раз пообещал строительство велосипедной дорожки, которая объединит Ингульский и Корабельный районы.