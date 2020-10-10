Министр образования и науки Сергей Шкарлет обратился к органам местной власти с просьбой перевести учреждения образования на дистанционное обучение. Он просит организовать «дистанционку» на следующие две недели.

Об этом министр образования написал в своем Telegram-канале.

Шкарлет призвал местные власти прислушаться к рекомендациям Государственной и региональных комиссий ТЭБ и ЧС и Совета нацбезопасности и обороны, чтобы не допустить стремительного распространения коронавируса.

– Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местные власти действовали сообща, - подчеркнул он.

Напомним, за последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 5728 человек. Больше всего новых случаев выявили в Харьковской, Хмельницкой, Одесской областях, а также в Киеве.