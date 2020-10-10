Кандидаты в депутаты Николаевского горсовета от партии «Слуга Народа» и участники команды Татьяны Домбровской Наталья Подопригора и Андрей Стахурский встретились с жителями города.

Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook, передает пресс-служба партии.

На этот раз встреча прошла в Корабельном районе и возле торгового центра «Магеллан». Наталья Подопригора встретилась с жителями Корабельного района, которые рассказали ей о проблемах транспорта в ночное время, постройка детских и спортивных площадок на районе.

Также она обсудила с жителями вопрос социальной программы поддержки незащищённых групп населения и благоустройство частных секторов.

На встрече возле торгового центра «Магеллан» Андрей Стахурский обсудил с жителями стратегию развития Николаева, после чего обсудили проблемы района. Жители рассказали ему, что хотели наконец-то увидеть какие-то продвижения в благоустройстве парков и детских площадок на округе, также поговорили про «Трудовые резервы»

В конце встреч кандидаты поблагодарили всех горожан принявших участие в обсуждении проблем на округах. Все встречи проходят строго с соблюдением всех карантинных норм. Следите за анонсами, и не пропустите следующую встречу.

Пресс-релиз