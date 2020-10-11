В финальный раунд выбора нового гендиректора Всемирной торговой организации вышли две претендентки.
Об этом сообщает Интерфакс.
Претендентки - это бывший управляющий директор Всемирного банка Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи.
Третий этап консультаций начнется 19 октября и продлится до 27 октября.
Предыдущий гендиректор ВТО Роберту Азеведу покинул пост 31 августа, не доработав год до конца своего второго срока, официально - по личным причинам.
Он возглавлял ВТО с сентября 2013 года, его второй четырехлетний срок начался в сентябре 2017 года.
Напомним, во Франции совет коммуны Тиюа-ле-Маршен практически единодушно избрал новым мэром трансгендерную женщину Мари Ко.
В финальный раунд выбора нового гендиректора Всемирной торговой организации вышли две претендентки.
Об этом сообщает Интерфакс.
Претендентки - это бывший управляющий директор Всемирного банка Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи.
Третий этап консультаций начнется 19 октября и продлится до 27 октября.
Предыдущий гендиректор ВТО Роберту Азеведу покинул пост 31 августа, не доработав год до конца своего второго срока, официально - по личным причинам.
Он возглавлял ВТО с сентября 2013 года, его второй четырехлетний срок начался в сентябре 2017 года.
Напомним, во Франции совет коммуны Тиюа-ле-Маршен практически единодушно избрал новым мэром трансгендерную женщину Мари Ко.