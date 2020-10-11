Сотрудник Офиса омбудсмена Украины Павел Лисянский отметил, что ситуация на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является критической.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сотрудники Офиса омбудсмена Украины продолжают собирать информацию о нарушениях прав человека в ОРДЛО.

По словам Лисянского, контролируемые Россией боевики, несмотря на пандемию, проводят массовые мероприятия на оккупированной территории, численность которых может превышать сотню человек.

Он отмечает, что «официально» известно о более чем 6 тысячах случаев COVID-19 с начала пандемии на оккупированной части Донбасса, из них - 298 летальных. По словам местных жителей, в карточки людям записывают любые диагнозы, кроме коронавируса. – Ситуация на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей критическая. В ОРДЛО больницы переполнены, средств индивидуальной защиты в аптеках ОРДЛО не хватает, ограничительные меры, такие как - социальная дистанция, масочный режим и прочее, не действуют. Сейчас в ОРДЛО ставят три диагнозы: ОРВИ, пневмония, коронавирус. Людей с первыми двумя диагнозами отправляют по домам, и истинное количество больных коронавирусом оккупанты умалчивают, - пишет Павел Лисянский.

Как известно, 9 октября в оккупированном Россией Крыму зарегистрировали наибольшее количество случаев коронавируса с начала пандемии.