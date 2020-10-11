Операторы-разведчики 73 Морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого провели совместные учения вместе с коллегами стран НАТО на эсминце «Dragon» Королевских ВМС Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время учений отрабатывались абордажные действия на эсминце, заход на борт, ведения ближнего боя и зачистка судна.

В Минобороны отмечают, что обучение на борту британского эсминца проводятся в рамках операции «ОРБІТАЛ - «Розбудова партнерства — Україна».

Напомним, правительство Великобритании даст Украине в заем 1,25 миллиардов фунтов на переоснащение Военно-морских сил Украины современными ракетными катерами и строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове.