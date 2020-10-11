Кандидат в мэры Николаева от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка вместе с представителями своей команды, которые баллотируются в депутаты горсовета, провел встречу с жителями микрорайона Матвеевка, где они рассказали присутствовавшим о том, как те «победили» компанию «Нибулон» Алексея Вадатурского, не дав им построить портовый терминал.

Встреча прошла в субботу днем, 10 октября, - сообщают НикВести.

Во время встречи слово взяла представитель команды Владислава Чайки Наталья Костенко, которая баллотируется в депутаты Николаевского горсовета от «ОПЗЖ». Во время своего выступления она рассказала о том, каким должно быть народовластие и объединение громады на примере их общей борьбы против компании «Нибулон». Как известно, предприятие планировало построить новый перегрузочный терминал на въезде в микрорайон.

Один из терминалов, построенных компанией "Нибулон"

Отметим, что Наталья Костенко была одной из активных противников реализации этого проекта.

— Надо уже хоть немножечко какой-то надежды, хоть какую-то надежду не забирать у людей, дать хоть на что-то надеяться, может быть что-то все таки изменят. И я вам хочу сказать, если люди захотят - вот я убедилась сама вот сейчас, когда мы начали борьбу с «Нибулоном», против строительства в Матвеевке, я увидела, что люди могут победить. Люди могут, если они объединятся, если это действительно отвечает интересам людей. Могут все. И не забывайте, что все-таки народ в стране - это главное, - сказала Наталья Костенко.

В свою очередь, Владислав Чайка, который в своих заявлениях и статьях неоднократно хвалил компанию «Нибулон» и ее владельца Алексея Вадатурского, в этот раз решил промолчать и просто сказал: «Если ко мне есть еще какие-то вопросы - задавайте, а то я спешу на одну встречу…».

Владислав Чайка на встрече с жителями Матвеевки, фото: MK.mk.ua

Ранее сообщалось, что Кандидат в мэры Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка говорит, что на реализацию его программы ему необходимо 10 лет, а потому он планирует быть городским головой как минимум до 2030 года.

Отметим, что Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Кроме того, Владислав Чайка входит в состав учредителей компании «МАР-1», которая стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовокзала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».

Что касается работы ЖЭКов «Центральный-1» и «ЖЭК «Забота», учредителем которого является Владислав Чайка, то, как пишет Центр журналистских расследований, им был отданы на обслуживание самые престижные и коммерчески привлекательные районы города – центр и прилегающие к нему кварталы.