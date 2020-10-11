Партия «Европейская Солидарность» требует от Центральной избирательной комиссии прекратить полномочия Добровеличковской поселковой территориальной избирательной комиссии (Кировоградская область) из-за систематического нарушения Избирательного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«Добровеличковская ПТИК четыре раза принимала постановления об отказе в регистрации кандидатов от партии «Европейская Солидарность» на выборах в поселковый совет. Два постановления уже признаны противоправными и отменены решениями Кировоградского окружного административного суда от 30 сентября и 2 октября 2020 года. Суд обязал Добровеличковская ПТИК рассмотреть документы о ресторацию кандидатов от партии «Европейская Солидарность», — говорится в сообщении.

Партия также обратилась к Новоукраинской районной территориальной избирательной комиссии с заявлением о досрочном прекращении полномочий Добровеличковской комиссии. Районная ТИК не смогла принять решение по заявлению «Европейской Солидарности».

Между тем Добровеличковская комиссия приняла еще два постановления от 5 и 7 октября и в третий раз и в четвертый раз отказалась регистрировать кандидатов от «Евросолидарности».

Как известно, Избирательный кодекс Украины не предусматривает возможности принятия избирательной комиссией по одному и тому же вопросу двух постановлений одновременно с одинаковым решением.

Таким образом, Добровеличковская ПТИК не выполняет решения судов, действует за пределами избирательного законодательства и препятствует регистрации кандидатов от «Европейской Солидарности», отметили в партии.

Напомним, с 5 сентября в полиции зарегистрировали 103 сообщения о нарушениях во время избирательного процесса на местных выборах в Николаевской области, по 8 из них открыли уголовные производства.