Дорошевские школьники смогут теперь заниматься 5 видами спорта и эстафетами на новой спортивной площадке с искусственным покрытием. Спортплощадку после реконструкции открыли благодаря плодотворному и эффективному сотрудничеству сельского совета с Николаевским областным советом.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Наш край».

Дорошевский сельский глава Александр Игнатов отметил, что реконструкция спортплощадки состоялась благодаря сотрудничеству областных депутатов Григория Ташлыка и Юрия Кормышкина.

— Открытие площадки с искусственным покрытием — это большой праздник для спортивной общины. Главная цель данного проекта — привлечь внимание молодежи к активному образу жизни и содержательному досугу. Создание условий для занятий спортом позволит воспитывать здоровую нацию. По случаю спортивного действа собралось учащиеся и, конечно, немало почетных гостей, — отметил глава сельсовета Александр Игнатов.

Директор дорошевской школы поблагодарила всех причастных к данному событию, тех, кто оказал существенную помощь в строительстве спортивной площадки, ведь открытие этого объекта — долгожданный праздник для педагогического и ученического коллектива школы. Теперь спортивная жизнь школы в Дорошевке будет более разнообразной и насыщенной.

Александр Игнатов отметил, что в ходе реконструкции была создана спортивная площадка размером 538,05 м. кв. Теперь здесь можно заниматься 5 видами спорта, в частности, гандболом, волейболом, мини-футболом, теннисом и баскетболом.

— Стоимость строительства составила порядка 1,5 миллионов гривен. Часть средств — из областного бюджета, часть — из бюджета территориальной общины, — добавил он.

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