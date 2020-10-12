Президент Владимир Зеленский дал генеральному прокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года, чтобы та показала результат - шаги в сторону «посадок» коррупционеров.

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина.

– Если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она - это она, женщина, профессиональная женщина - если она до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ, - сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский заявил, что бывшие руководители правоохранительных органов, в частности антикоррупционных «никого не посадили».

– Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода - очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали, - добавил он.

По его словам, назначая бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку, он говорил ему, что через полгода будет требовать «реальный результат».

Реагируя на слова интервьюера, что 6 месяцев - короткий срок, Зеленский ответил, что «нет времени».

Ранее стало известно, что Глава Генпрокуратуры Ирина Венедиктова арендует президентскую резиденцию в Пуще-Водице. За имение она платит менее трети от суммы аренды, остальное — из бюджета.



