По состоянию на 12 октября в Николаевской области показатель заболеваемости COVID-19 продолжает расти.

Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Отмечается, что за предыдущие 14 дней на 100 тысяч населения приходится 236,12 заболевших при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тысяч населения. По сравнению с 11 октября показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 8,92.

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 68,3% (допустимы для «зеленого» уровня не более 50%). По сравнению со вчерашним днем загруженность поднялась на 4,1%.

Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА) в течение последних семи дней на 100 тыс. населения – 104,17 (допустимы не менее 24 на 100 тыс. населения). Еще вчера среднее количество тестирований было на 3,54 меньше.

– Призываем жителей города и области соблюдать карантин, масочный режим в общественных местах, пользоваться антисептиком и придерживаться социальной дистанции, - в ОГА.

Напомним, по состоянию на 10:00 12 октября в Николаевской области выявлено 182 новых случая COVID-19.