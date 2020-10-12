В столице Хорватии Загребе вблизи штаб-квартиры правительства мужчина открыл огонь из пистолета по сотруднику полиции. Спустя час нападавшего нашли, он покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает The Associated Press.

Инцидент произошел в понедельник около 8 утра на площади Святого Марка, где находятся правительственные здания, а также хорватский парламент. Неизвестный совершил несколько выстрелов, ранив сотрудника полиции.

После нападения злоумышленник скрылся. Его нашли спустя менее чем через час в соседнем районе Загреба. По информации полиции, нападавший покончил жизнь самоубийством.

Полицейский был госпитализирован с четырьмя огнестрельными ранениями. Ему провели операции. Состояние правоохранителя стабильное.

Напомним, ранее в Киеве полиция задержала мужчину, который стрелял в полицейского в Оболонском районе, правоохранителя с огнестрельными ранениями ног госпитализировали в больницу.