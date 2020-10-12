Кандидаты в депутаты от партии «Слуга Народа» и участники команды Татьяны Домбровской провели четыре встречи по всему городу.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Первые две встречи, в которых приняли участие Евгений Воловой и Андрей Нерода прошли на улице Водопроводная и 3-я Слободская соответственно. На встречах кандидаты рассказали о стратегии развития Николаева и о своих направлениях в команде Татьяны, также кандидаты обсудили с жителями проблемы в районах. Жители на улице Водопроводной рассказали, что их беспокоит вопрос перехода на индивидуальное отопление, затронули вопрос качества воды в кранах и постройки очистительных сооружений, и не обошлось без обсуждения социальной защиты инвалидов.

В свою очередь жители вместе с Андреем Нерода на улице 3-я Слободская поговорили про кронирование деревьев, про судьбу заброшенных зданий на 3-й Слободской и про вопрос с парковками в городе.

Вторая часть встреч прошла в районе сквера Адмирала Макарова и в микрорайоне Северный, на которых выступили кандидаты в депутаты Дмитрий Суслов и Екатерина Мирзоян. Дмитрий Суслов пообщался с жителями в сквере Адмирала Макарова, где жители подняли такие вопросы, как благоустройство парковых зон, укрепление берега, борьба с незаконными свалками, которых становится с каждым годом всё больше в районе и обсудили программу поддержки мед работников.

Встреча в микрорайоне Северном на которой Екатерина Мирзоян познакомилась с жителями рассказав о себе и о стратегии развития Николаева, прошла очень продуктивно, были затронуты проблемы транспорта в ночное время, обсудили вопрос большого количества недостроенных домов в районе, а под конец встречи кандидат вместе с жителями поговорил о проблеме постоянно возрастающего количества бездомных собак.

В конце встречи кандидаты поблагодарили всех жителей, пришедших и принявших участия в обсуждении проблем на округах. Отметим, что все встречи проходят с соблюдением всех карантинных норм.

Напомним, что команда Татьяны Добровской продолжает проводить встречи, следите за анонсами и включайтесь в обсуждение проблем своего округа.

Пресс-релиз