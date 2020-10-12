В Министерстве здравоохранения планируют отслеживать повторные заболевания коронавирусом в Украине. Сейчас уже поступает информация о повторных случаях заболевания от областных лабораторных центров.

Об этом в комментарии заявил исполнительный директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин, пишет РБК-Украина.

– Информационная система у нас работает и позволяет регистрировать каждый случай. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем сделать аналитику по повторным заболеваниям. Мы такую статистику не делали, но уже от областных лабораторных центров мы получаем отзывы, что такие случаи есть и они регистрируются, - сказал Кузин.

Представитель Минздрава отметил, что в некоторых регионах ситуация с коронавирусом сложилась таким образом, что отследить контактных лиц очень трудно.

– Есть также области, где ситуация управляемая или единичные случаи только. Поэтому в тех регионах, которые находятся в оранжевой или красной зоне, там возможно будут ставить вопрос о дистанционном обучении (после каникул, - прим.), - сказал Кузин.

Напомним, Министерство образования и науки сегодня будет рекомендовать всем учреждениям общего среднего образования начать осенние каникулы 15 октября. Рекомендации пришлют всем школам независимо от карантинной зоны.

Также отмечается, что студентов всех форм образования на месяц переведут на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.