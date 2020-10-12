Студентов всех форм образования на месяц переведут на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram.

— Заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будут рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий (при этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, выехавшим из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года), — написал он.

Данное предложение намерены рассмотреть 13 октября. Также Сергей Шкарлет уточнил, что студентов не будут принудительно выселять из общежитий.

— Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий. Хотя именно общежития сегодня является одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса, — написал он.

По его словам, в официальном документе МОН лишь рекомендация по отъезду из общежитий домой с обязательством администраций вузов по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств.

— Эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирование (общие комнаты, места общего пользования: кухни, душевые комнаты и т.д.), — подытожил исполняющий обязанности министра.

Напомним, в Украине на 8:45 12 октября зафиксировано уже 265 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки составил 4,4 тысячи.