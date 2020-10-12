Состояние здоровья лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко, который заболел COVID-19, улучшилось и его выписали из больницы.

Об этом сообщила его пресс служба.

Коронавирусная заболевания у политика подтвердили 29 сентября. Тогда Порошенко написал, что расстроен тем, что из-за болезни пришлось остановить поездки по регионам.

3 октября его жена Марина Порошенко рассказала, что у пятого президента двустороннее воспаление легких и он был госпитализирован в одну из киевских больниц из-за коронавирусного заболевания.