Кандидат на пост городского главы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская опубликовала видео, в котором презентует стратегию развития сферы ІТ в Николаеве. Отвечает за это направление участник ее команды, кандидат в депутаты, предприниматель Дмитрий Суслов.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

— IT-сфера — важный аспект нашей стратегии развития Николаева. Вместе с IT-предпринимателем, совладельцем всеукраинского бизнес-сообщества Дмитрием Сусловым, мы обсуждаем план модернизации предоставления админ услуг и коммуникации местной власти с горожанами. Представленные нам ранее нововведения ЦНАПа оказались неэффективными, и мы до сих пор используем бумажный способ получения данных. Отсутствует и цифровая коммуникация между николаевцами и местной властью, — пишет Татьяна Домбровская.

Дмитрий Суслов и Татьяна Домбровская

Как эксперт в этом направлении, Дмитрий Суслов предлагает решение этих вопросов и развитие этого направления.

— Мы хотим сделать предоставление админ услуг максимально простым и удобным для жителей города. Мы не должны стоять в очередях, бегать с бумажками несколько дней и потом еще получить отказ. Также, мы планируем внедрить проект «Умный город». Мы разработаем единый сайт и приложение для простого и удобного взаимодействия жителей города и городской власти. Подобные проекты уже внедрены в других городах, и они показывают очень высокую эффективность, — говорит Дмитрий Суслов.

По словам Дмитрия, благодаря этим нововведениям, местная власть совместно с жителями города сможет быстрее устранять возникшие сбои и улучшить жизнь всех горожан.

— Уверена, что вместе с командой сможем гармонично внедрить цифровые технологии в нашу жизнь, — пишет Татьяна Домбровская.

пресс-релиз