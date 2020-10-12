Молодежь Матвеевки в канун местных выборов записала видеообращение к депутатам Николаевского городского совета, в котором обвинила их в бездействии в развитии спортивной инфраструктуры в микрорайоне.

Видеообращение на своей странице в Facebook опубликовал один из активистов Сергей Шевченко.

– Прежняя команда депутатов ничего не сделала для развития молодежи. Сегодня мы те, кто не желает проводить свой досуг дома за компьютерами либо же в питейных заведениях. Мы хотим полноценно развиваться, заниматься спортом и делать благие дела для нашего микрорайона, - отмечает Сергей Шевченко.

В частности, молодежь пожаловалась на состояние спортивных залов, где им приходится тренироваться. Они отмечают, что в залах нет отопления и нормального ремонта.

– Посмотрите, в каких условиях нам приходится. Старый подвал, в котором нет отопления, ремонта, старые самодельные тренажеры – это тяжело назвать спортзалом, - говорят они.

Также активисты призвали неравнодушных жителей Матвеевки объединится для полноценного развития микрорайона.

– Нам надоело молча сидеть сложа руки и смотреть, как вы гробите наш микрорайон. Мы призываем всю молодежь Матвеевки для объединения и полноценной развития. Просьба тех, кто кормил нас сладкими обещаниями 5 лет назад, больше к нам не обращаться. Мы вам не верим, - заявили активисты.

Напомним, 25 октября пройдут выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.